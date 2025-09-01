¡Malas noticias! El problema que espera a Universidad de Chile si avanza en Sudamericana

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Universidad de Chile aún se mantiene a la espera de la decisión de la Conmebol, donde en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la llave ante Alianza Lima se jugaría el 18 y 25 de septiembre respectivamente. Apretando así en demasía el calendario de los azules, ya que el 28 de este mes enfrentar a Deportes La Serena.

Sumado a esto, el romántico viajero podría enfrentar un nuevo problema, ya que tras el Superclásico ante Colo Colo, tanto Charles Aránguiz como Michael Clark podrían recibir sanciones de oficio debido a las críticas realizadas en contra del arbitraje del encuentro. En caso de no pedir disculpas, esto puede escalar hasta el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se podrían determinar distintas sanciones.