Neme explota indignado ante testimonio de madre de niño que cayó de edificio: "¡Para eso están!"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se lanzó con todo en contra de los políticos al escuchar a la madre de un pequeño niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz. En concreto la mujer llamada Pamela Gutierrez esta buscando que se promulgue una ley en nombre de su hijo, Valentín Brain.

En concreto el proyecto, apunta a la necesidad de que existan normas para mallas de protección, topes de apertura y la altura de barandas, entre otros aspectos de seguridad en las construcciones de edificios. Recordemos que la muerte del pequeño, se dio por una ventana mal instalada la cual cedió dejando caer al vació a Valentín y uno de sus amigos.

¿Qué dijo Neme tras escuchar a la madre de Valentín?

“Con el dolor de mamás, más que buscar justicia o culpables, queremos que ninguna otra mamá sufra el dolor que estamos sufriendo nosotros”, explicó Pamela, en diálogo con el programa matutino. Luego de escuchar a la entrevistada, Neme reaccionó con indignación. Un video de la mujer diciendo esto mismo se difundió horas antes en redes.

“Vuelvo al tema de los políticos. Me van a decir que me estoy volviendo un poco loco, pero creo que es otro síntoma de nuestra mediocridad que tengamos que esperar que una madre pida algo tan sensato por televisión, después de haber experimentado esto tan terrible”, indicó el periodista mientras el panel escuchaba atento.

Y luego afirmó que “todo es ‘ley algo’, pero ese ‘algo’ no es un nombre, es una historia, un sufrimiento. ¿Tan imbéciles son los políticos que no se pueden anticipar? ¡Para eso están, idiotas! No para que venga una ciudadana a llorar en cámara proponiendo algo. Me parece indignante”, sentenció claramente molesto.

