¡Por numerosas bajas!: Criticado exjugador de la U volvería al club como refuerzo de emergencia

Criticado jugador de la U volvería al club como refuerzo de emergencia

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud

¡Reconciliación total!: Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud
NATALIA DUCO EN RODEO RANCAGUA

"Siento como si fuera…": Ministra Natalia Duco elogió al rodeo y lo respaldó como deporte nacional
La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026

¡ÚLTIMA HORA!: La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026
DIPUTADO JOSÉ CARLOS MEZA EN LISTA DEUDORES CAE

¿Diputados con deuda del CAE? Parlamentarios republicanos figuran en gruesa lista de morosos en la Cámara
Iván Morales deja atrás las críticas y su DT lo llena de elogios en Argentina

Iván Morales deja atrás las críticas y su DT le dedica espaldarazo de lujo: "Hay que tener..."
PRIMERA DAMA CANTA EN RODEO

VIDEO| Primera Dama se vuelve viral por entonar canción de Los Huasos Quincheros en Final de Campeonato de Rodeo
La Roja buscará ante Nueva Zelanda igualar la mejor racha de su historia

¡Más que un amistoso!: La Roja buscará ante Nueva Zelanda igualar la mejor racha de su historia
TVN DE LUTO

Luto en TVN: Falleció a los 68 años recordado conductor de noticias
Inspectora fallecida Calama

¿Qué dice? Defensa de atacante en colegio de Calama presenta certificados de un médico psiquiatra
Ben Brereton celebra su revancha en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

Universidad de Chile se ha convertido en un verdadero hospital, y las numerosas bajas en el equipo podrían llevar a la dirigencia a tomar una impensada decisión, pues un exjugador de la U, que en su momento fue fuertemente criticado por los hinchas, podría retornar como refuerzo de emergencia este 2026.

Luego del fugaz paso de Francisco Meneghini por el Centro Deportivo Azul, el arribo de Fernando Gago como nuevo entrenador parecía darle al club la tranquilidad que tanto necesitaba en un tormentoso arranque de temporada, pero como bien dicen: si no es una cosa, es otra, y ya hay un nuevo problema en el 'Bulla'.

Se trata de la enorme cantidad de lesionados que desde ya condicionan el inicio del ciclo bajo las órdenes de 'Pintita', y en busca de variantes para su estratega recién llegado, Azul Azul vería con buenos ojos rehacerse con los servicios de un nombre que tras solo una campaña fue enviado a préstamo por su bajo rendimiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Gonzalo Montes podría regresar a la U

Hablamos de Gonzalo Montes, volante que aún pertenece al 'Romántico Viajero' y hoy defiende la camiseta de Montevideo City Torque de Uruguay, donde curiosamente se ha convertido en toda una estrella, y considerando que la U necesita alternativas, su cesión podría durar menos de lo esperado.

Tras no rendir en la U, Gonzalo Montes es figura en el fútbol uruguayo.

Resulta que el mediocampista charrúa debería permanecer a préstamo en los 'ciudadanos' hasta diciembre de este año, pero hay una cláusula que le permite a Universidad de Chile traerlo de vuelta el próximo mercado de pases, es decir, a mitad de temporada, pero la última palabra la tendrá el técnico Fernando Gago.

Te puede interesar: ¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud

¡Reconciliación total!: Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud
NATALIA DUCO EN RODEO RANCAGUA

"Siento como si fuera…": Ministra Natalia Duco elogió al rodeo y lo respaldó como deporte nacional
La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026

¡ÚLTIMA HORA!: La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026
DIPUTADO JOSÉ CARLOS MEZA EN LISTA DEUDORES CAE

¿Diputados con deuda del CAE? Parlamentarios republicanos figuran en gruesa lista de morosos en la Cámara
Iván Morales deja atrás las críticas y su DT lo llena de elogios en Argentina

Iván Morales deja atrás las críticas y su DT le dedica espaldarazo de lujo: "Hay que tener..."
PRIMERA DAMA CANTA EN RODEO

VIDEO| Primera Dama se vuelve viral por entonar canción de Los Huasos Quincheros en Final de Campeonato de Rodeo
La Roja buscará ante Nueva Zelanda igualar la mejor racha de su historia

¡Más que un amistoso!: La Roja buscará ante Nueva Zelanda igualar la mejor racha de su historia
TVN DE LUTO

Luto en TVN: Falleció a los 68 años recordado conductor de noticias
Inspectora fallecida Calama

¿Qué dice? Defensa de atacante en colegio de Calama presenta certificados de un médico psiquiatra
Ben Brereton celebra su revancha en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca
Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!
En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"
Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CAE

¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito
Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena
michelle-bachelet-onu

Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU
BOLETA ENERGIA COBRO

Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?
INSTITUO LEZAETA CALAMA

"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama
pórtico detector metales

Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?
UNIVERSIDAD CATOLICA PLANTEL 2026

¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores