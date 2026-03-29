¡Por numerosas bajas!: Criticado exjugador de la U volvería al club como refuerzo de emergencia

Universidad de Chile se ha convertido en un verdadero hospital, y las numerosas bajas en el equipo podrían llevar a la dirigencia a tomar una impensada decisión, pues un exjugador de la U, que en su momento fue fuertemente criticado por los hinchas, podría retornar como refuerzo de emergencia este 2026.

Luego del fugaz paso de Francisco Meneghini por el Centro Deportivo Azul, el arribo de Fernando Gago como nuevo entrenador parecía darle al club la tranquilidad que tanto necesitaba en un tormentoso arranque de temporada, pero como bien dicen: si no es una cosa, es otra, y ya hay un nuevo problema en el 'Bulla'.

Se trata de la enorme cantidad de lesionados que desde ya condicionan el inicio del ciclo bajo las órdenes de 'Pintita', y en busca de variantes para su estratega recién llegado, Azul Azul vería con buenos ojos rehacerse con los servicios de un nombre que tras solo una campaña fue enviado a préstamo por su bajo rendimiento.

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Gonzalo Montes podría regresar a la U

Hablamos de Gonzalo Montes, volante que aún pertenece al 'Romántico Viajero' y hoy defiende la camiseta de Montevideo City Torque de Uruguay, donde curiosamente se ha convertido en toda una estrella, y considerando que la U necesita alternativas, su cesión podría durar menos de lo esperado.

Tras no rendir en la U, Gonzalo Montes es figura en el fútbol uruguayo.

Resulta que el mediocampista charrúa debería permanecer a préstamo en los 'ciudadanos' hasta diciembre de este año, pero hay una cláusula que le permite a Universidad de Chile traerlo de vuelta el próximo mercado de pases, es decir, a mitad de temporada, pero la última palabra la tendrá el técnico Fernando Gago.

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