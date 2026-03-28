¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

Continúan los ecos del triunfo de La Roja por 4-2 en su amistoso ante Cabo Verde, y es que ahora fue Ben Brereton, autor de uno de los goles chilenos, quien no solo celebró el resultado, sino que abordó su buen momento en el combinado nacional con un potente recado a quien alguna vez lo marginó: Ricardo Gareca.

Fue en conversación Minuto 90 que el artillero destacó cómo prepararon este duelo junto al técnico Nicolás Córdova: "Trabajamos en muchas cosas en el entrenamiento, moviendo la pelota rápido, pero fue difícil hoy con el campo que es bastante largo, bastante pegajoso, así que fue difícil cerrarlos como queríamos".

"Pienso que encontramos algunas buenas soluciones y sí, estamos emocionados por conseguir los goles y ganar el partido contra un buen equipo que va a la Copa del Mundo. Estamos felices y esperando el partido del lunes", profundizó quien abriera la cuenta en el estadio Eden Park de Auckland.

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¡VIVEZA DE ECHEVERRÍA Y GOLAZO DE BEN BRERETON!



La Roja abrió el marcador ante Cabo Verde gracias a una gran maniobra entre el volante del León y el atacante del Derby County en el amistoso disputado en Nueva Zelanda.



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El palito de Ben Brereton a Ricardo Gareca

Tras ello, 'Big Ben' sacó pecho por su continuidad en La Roja, la cual en su momento le quitó Gareca: "Nos encanta jugar para nuestro país, y obviamente ganar contra un equipo que va a la Copa del Mundo es una bonificación". "Estamos felices, trabajamos mucho en estas últimas convocatorias", agregó, en lo que podría ser otra indirecta al paupérrimo proceso del 'Tigre'.

Pero eso no sería todo, pues lamentó como, con el técnico argentino en el banco, la Selección Chilena se perdió la cita planetaria: "No estamos donde queremos estar: en el Mundial, pero vamos a trabajar para el próximo". "Hoy hicimos un buen partido contra un buen equipo, estamos felices como grupo", remató Brereton.

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