¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

Ben Brereton celebra su revancha en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!
En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"
Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CAE

¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito
Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena
michelle-bachelet-onu

Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU
BOLETA ENERGIA COBRO

Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?
INSTITUO LEZAETA CALAMA

"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama
pórtico detector metales

Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?
UNIVERSIDAD CATOLICA PLANTEL 2026

¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores

Continúan los ecos del triunfo de La Roja por 4-2 en su amistoso ante Cabo Verde, y es que ahora fue Ben Brereton, autor de uno de los goles chilenos, quien no solo celebró el resultado, sino que abordó su buen momento en el combinado nacional con un potente recado a quien alguna vez lo marginó: Ricardo Gareca.

Fue en conversación Minuto 90 que el artillero destacó cómo prepararon este duelo junto al técnico Nicolás Córdova: "Trabajamos en muchas cosas en el entrenamiento, moviendo la pelota rápido, pero fue difícil hoy con el campo que es bastante largo, bastante pegajoso, así que fue difícil cerrarlos como queríamos".

"Pienso que encontramos algunas buenas soluciones y sí, estamos emocionados por conseguir los goles y ganar el partido contra un buen equipo que va a la Copa del Mundo. Estamos felices y esperando el partido del lunes", profundizó quien abriera la cuenta en el estadio Eden Park de Auckland.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El palito de Ben Brereton a Ricardo Gareca

Tras ello, 'Big Ben' sacó pecho por su continuidad en La Roja, la cual en su momento le quitó Gareca: "Nos encanta jugar para nuestro país, y obviamente ganar contra un equipo que va a la Copa del Mundo es una bonificación". "Estamos felices, trabajamos mucho en estas últimas convocatorias", agregó, en lo que podría ser otra indirecta al paupérrimo proceso del 'Tigre'.

Pero eso no sería todo, pues lamentó como, con el técnico argentino en el banco, la Selección Chilena se perdió la cita planetaria: "No estamos donde queremos estar: en el Mundial, pero vamos a trabajar para el próximo". "Hoy hicimos un buen partido contra un buen equipo, estamos felices como grupo", remató Brereton.

Te puede interesar: Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!

NOTAS DESTACADAS

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!
En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"
Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CAE

¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito
Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena
michelle-bachelet-onu

Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU
BOLETA ENERGIA COBRO

Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?
INSTITUO LEZAETA CALAMA

"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama
pórtico detector metales

Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?
UNIVERSIDAD CATOLICA PLANTEL 2026

¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores
ALEXIS Y VIDAL EN LA ROJA

"Todavía podría entregarle algo a la selección": Jorge 'Mortero' Aravena decidió entre Vidal y Sánchez para La Roja
Desató rechazo e indignación: Condenado por asesinato de Daniel Zamudio vuelve a pedir libertad

Desató rechazo e indignación: Condenado por asesinato de Daniel Zamudio vuelve a pedir libertad
TIEMPO DE DESCUENTO

¿Cambia el fútbol para siempre? FIFA estrenará reglamento para evitar que equipos "hagan tiempo"
Cuenta regresiva para Joaquín Lavín León: Ya hay fecha para su formalización

Cuenta regresiva para Joaquín Lavín León: Ya hay fecha para su formalización
Alerta en Valparaíso: Muerte de menor por Hantavirus genera preocupación y activa operativo sanitario

Alerta en Valparaíso: Muerte de menor por Hantavirus genera preocupación y activa operativo sanitario
Pescadores en pie de guerra: Retiro de la Ley de Pesca desata furia en el gremio artesanal

Pescadores en pie de guerra: Retiro de la Ley de Pesca desata furia en el gremio artesanal
VIDEO | “No tienen corazón, no les falta nada”: El descargo sin filtro de alcaldesa de Hualaihué contra Gobierno de Kast

VIDEO | “No tienen corazón, no les falta nada”: El descargo sin filtro de alcaldesa de Hualaihué contra Gobierno de Kast
CHILE V CABO VERDE

"Es un equipo que tiene…": D.T de Cabo Verde elogió a la Selección Chilena tras amistoso FIFA
ESTADIO CLARO ARENA

U. Católica vs Boca Jrs: Autoridades evalúan definir partido "de alto riesgo" y UC podría recibir multa millonaria
Jornada de terror en colegio de Calama: Brutal ataque de alumno termina con una inspectora fallecida

Jornada de terror en colegio de Calama: Brutal ataque de alumno termina con una inspectora fallecida