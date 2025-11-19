¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Unión Española, Colo Colo llega al regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras el parón por una una doble fecha FIFA a solo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Su próximo desafío será este domingo en condición de local ante Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Busca seguir en la titularidad

Los albos ya comienzan a planificar lo que será la próxima temporada con los posibles nuevos refuerzos que puedan llegar al plantel y los jugadores que no continuarían en el equipo. Es aquí donde en conferencia de prensa Fernando De Paul fue consultado por la posibilidad de traer nuevos arqueros, a lo que el guardameta respondió "No, porque me quedo sin pega".

