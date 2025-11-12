¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

Un violento ataque sufrió Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a los primeros reportes, la joven que logró dar con el paradero de su hermana tras acudir a los medios, terminó con profundas heridas en su cara, brazos y manos.

“Esto ocurrió el día lunes, en San Bernardo, muy cerca de la casa de su familia. Ella había venido a ver a sus familiares, fue en ese contexto que fue atacada”, detalló Karim Butte, periodista de Mega.

Christopher White, alcalde de San Bernardo, se refirió al violento episodio en conversación con Mucho Gusto. “Lamentablemente, uno empieza a transformarse en un oráculo. No esperaron que pasaran ni dos semana y lo hicieron (se vengaron). El estado de ella, físicamente, es complejo. La golpearon, la agredieron”, afirmó. “Ella logró encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino e hijos, entonces está muy asustada”, añadió.

Más tarde, señaló directamente a los responsables del ataque, asegurando que estarían relacionados con el “Guatón” Beltrán, el principal imputado por el asesinato de su hermana Krishna. “Claramente les molesta lo que se está haciendo. Acá hay una forma de imponer y asustar, y a la Cristal la dejaron sola”.

“Yo anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo, la forma en que ella está dañada”, expresó el jefe comunal. Poco después, el matinal de CHV retomó el caso y exhibió una fotografía donde se aprecian los puntos en el rostro de Cristal Aguilera, reflejo del violento ataque que sufrió.