Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?

Por: Catalina Martínez

Con el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, las autoridades avanzan en la investigación para precisar la participación de los seis imputados. Las sospechas se centran en Juan “Guatón” Beltrán, considerado por la policía como el líder de la banda implicada.

Tras más de tres semanas de intensa búsqueda, se logró encontrar el cuerpo de la joven de 19 años en una zona cercana al Cerro Chena, dentro de los límites de la comuna de Calera de Tango, donde permanecía enterrado.

En las últimas horas trascendió que el autor material del crimen aún no ha sido capturado. Incluso, la hermana de Krishna, Cristal Aguilera, manifestó públicamente que todavía hay otros individuos vinculados al caso que deben ser arrestados.

Según se ha revelado, el “Guatón Beltrán” habría sido el encargado de que el macabro plan se ejecutara cómo se había concebido. El objetivo era claro: tomar represalias contra la joven fallecida y su “mexicana”.

¿Cómo atraía Beltrán a las jóvenes? 

En una entrevista concedida a Chilevisión, Cristal Aguilera señaló que Beltrán mostraría una vulnerabilidad emocional, atribuibles a experiencias complejas vividas en su pasado. Por otro lado, residentes del sector comentan que era habitual verlo acompañado por adolescentes, quienes frecuentaban su domicilio y participaban en desenfrenadas fiestas. 

“Yo nunca trabajé para él, me dedicaba a otras cosas, sólo carreteaba con él. Muchas veces... siempre carreteamos y, lamentablemente, a las niñas les llamaba la atención que él pagaba todo“, contó Cristal. 

Una persona tan sola, que siempre fue el feito del grupo, como el Guatón Beltrán... pero las mujeres siempre lo tomaban por su dinero y por utilizarlo nada más. Él es una persona que tiene mucho dolor en su corazón”, detalló. 

En declaraciones previas, Cristal había admitido que Krishna mantenía una relación con Beltrán motivada exclusivamente por el dinero fácil. De hecho, se dieron a conocer los elevados montos que la joven percibía diariamente por colaborar con el líder del narco de 45 años.

