¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

Cristal, hermana de Krishna Aguilera, volvió a alzar la voz al referirse a la sanción impuesta a Juan "Guatón" Beltrán, imputado por el mediático secuestro y asesinato de la joven.

Todo luego de que, en los últimos días, se revelara que Beltrán fue amonestado tras organizar una huelga en el interior de la cárcel Santiago 1. Es más, funcionarios de Gendarmería encontraron varios escritos donde se anunciaba la medida.

En un papel que contenía el petitorio, el imputado planteó: “Colegas, el día lunes se hará el paro de actividades. No sacaremos comida ni iremos al área técnica. Es para que luchemos por tres puntos”.

“Volvamos a tener el correo como era antes y podamos escribir con o sin visita. De esa manera, comunicarnos con la familia que no podemos ver“, era el primer punto. “Que la gente que esté lista con el período y la conducta pueda salir de la máxima seguridad”, exigió como segundo punto.

“Y tres, que nos den a los cuatro patios los implementos deportivos, ya sean balones de fútbol o básquetbol, paletas de pádel, sacos de box, ajedrez, damas, etc”, concluyó. Una vez detectado el plan, Gendarmería tomó medidas y sancionó a Beltrán, imponiéndole siete días sin autorización para recibir visitas.

La reacción de Cristal Aguilera

Frente a este nuevo escenario, Cristal Aguilera estuvo en entrevista con CHV Noticias, donde sostuvo que “si tú tienes mucho dinero, en la cárcel siempre vas a estar bien, eso es lo que yo hablo con el fiscal”.

En esa línea, expresó su temor al señalar que “mi vida sigue estando en riesgo, la de mi hija, la de mi sobrina, mi familia”. Sus palabras apuntan a una eventual venganza de Beltrán, a quien denunció públicamente durante la intensa búsqueda de su hermana.

Respecto al "Guatón" Beltrán y su intento de complot, la joven expresó: “El nivel de odio que tiene su pensamiento, de llegar a hacer lo que le hizo a mi hermana, enterrar a una persona como si nada y hablar con sus familiares… es una persona enferma, que no está en sus cinco sentidos”.

Al final, la hermana de Krishna hizo un desalentador llamado: “Yo lo único que pido es justicia, la pena máxima, y que no salga más de esa cárcel, porque si él sale yo amanezco muerta”.

