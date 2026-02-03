¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."

Cristal, hermana de Krishna Aguilera, volvió a alzar la voz al referirse a la sanción impuesta a Juan "Guatón" Beltrán, imputado por el mediático secuestro y asesinato de la joven.  

Todo luego de que, en los últimos días, se revelara que Beltrán fue amonestado tras organizar una huelga en el interior de la cárcel Santiago 1. Es más, funcionarios de Gendarmería encontraron varios escritos donde se anunciaba la medida.

En un papel que contenía el petitorio, el imputado planteó: “Colegas, el día lunes se hará el paro de actividades. No sacaremos comida ni iremos al área técnica. Es para que luchemos por tres puntos”. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

“Volvamos a tener el correo como era antes y podamos escribir con o sin visita. De esa manera, comunicarnos con la familia que no podemos ver“, era el primer punto. “Que la gente que esté lista con el período y la conducta pueda salir de la máxima seguridad”, exigió como segundo punto. 

“Y tres, que nos den a los cuatro patios los implementos deportivos, ya sean balones de fútbol o básquetbol, paletas de pádel, sacos de box, ajedrez, damas, etc”, concluyó. Una vez detectado el plan, Gendarmería tomó medidas y sancionó a Beltrán, imponiéndole siete días sin autorización para recibir visitas.

La reacción de Cristal Aguilera

Frente a este nuevo escenario, Cristal Aguilera estuvo en entrevista con CHV Noticias, donde sostuvo que “si tú tienes mucho dinero, en la cárcel siempre vas a estar bien, eso es lo que yo hablo con el fiscal”.

En esa línea, expresó su temor al señalar que “mi vida sigue estando en riesgo, la de mi hija, la de mi sobrina, mi familia”. Sus palabras apuntan a una eventual venganza de Beltrán, a quien denunció públicamente durante la intensa búsqueda de su hermana.

Respecto al "Guatón" Beltrán y su intento de complot, la joven expresó: “El nivel de odio que tiene su pensamiento, de llegar a hacer lo que le hizo a mi hermana, enterrar a una persona como si nada y hablar con sus familiares… es una persona enferma, que no está en sus cinco sentidos”. 

Al final, la hermana de Krishna hizo un desalentador llamado: “Yo lo único que pido es justicia, la pena máxima, y que no salga más de esa cárcel, porque si él sale yo amanezco muerta”.

Te puede interesar: Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?

NOTAS DESTACADAS

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."
Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia