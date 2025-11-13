“Paren el show”: Cristal Aguilera rompe el silencio y desmiente teoría tras sufrir brutal ataque

Cristal Aguilera rompe el silencio y desmiente teoría

Por: Catalina Martínez

Durante una reciente entrevista con Mucho Gusto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dejó caer una grave denuncia al afirmar que Cristal Aguilera, hermana de Krishna, fue objeto de una violenta represalia

“Lamentablemente, uno empieza a transformarse en un oráculo. No esperaron que pasaran ni dos semanas y lo hicieron (se vengaron). El estado de ella, físicamente, es complejo. La golpearon, la agredieron”, acusó el edil. “Ella logró encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino e hijos, entonces está muy asustada”, añadió White. 

Más adelante, señaló directamente a los presuntos autores del ataque, quienes estarían vinculados al “Guatón” Beltrán, imputado por el crimen de Krishna. “Claramente les molesta lo que se está haciendo. Acá hay una forma de imponer y asustar, y a la Cristal la dejaron sola”, sentenció. “Yo anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo, la forma en que ella está dañada”, aseguró.

Cristal Aguilera alza la voz

Tras el revuelo que generó la noticia, fue la propia Cristal Aguilera quien salió a desmentir la historia. No fue venganza, ni nada parecido. En sus redes sociales, la joven hizo un directo llamado: “paren con el show, en serio”.

Lo que me pasó no tiene nada que ver con el caso de mi hermana”, afirmó. Más tarde, compartió fotos de su hermana Krishna con un emotivo mensaje: “Cómo te extraño, hermana. Me dejaste muerta en vida”.

