"Así es, y así lo he dicho reiteradamente": Jara y su tajante postura sobre actual situación en Venezuela

Durante la jornada de este jueves, la candidata presidencial de centroizquierda, Jeannette Jara, fue consultada sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Al respecto, fue clara y concisa, al asegurar que en Venezuela hay una dictadura.

Las palabras de la abanderada del oficialismo y la DC, fueron pronunciadas en una entrevista concedida a Radio Condell, en Curicó, región del Maule, en el contexto de su recorrido por distintas zonas del país.

En ese contexto, detalló: "Yo creo que los problemas internacionales se deben resolver siempre por la vía pacífica y en eso me toca señalar, como futura Presidenta de Chile si así me eligen, que voy a estar por las relaciones diplomáticas y el multilateralismo a todo evento. Porque creo que hay demasiadas contingencias en el mundo en materia de amenazas, guerra comercial, conflictos bélicos, invasiones".

"Nuestro país, a pesar de muchas críticas que algunos puedan levantar, es realmente un país que tiene una capacidad importante de relaciones con sus vecinos y otras naciones de la manera que corresponde", añadió la militante de izquierda.

¿Qué opina de la situación en Venezuela?

En cuanto al tenso escenario entre Estados Unidos y Venezuela, países que han intensificado sus despliegues militares en las aguas del Caribe en los últimos días, Jara afirmó que "son decisiones, soluciones para los conflictos, que están fuera de la forma en la que yo pienso, que tiene que ser a través de la paz".

"Respecto de Venezuela en particular, si soy Presidenta de Chile, voy a empujar y pujar porque haya una transición a la democracia", sostuvo la exministra del Trabajo. Por otro lado, consultada sobre si considera que hoy no hay una democracia, sino que una dictadura, sentenció que "así es, y así lo he dicho reiteradamente".

"Más allá de la situación de Venezuela, que espero que la solucione y voy a pujar por una transición, espero además que se puedan solucionar muchos de los efectos que ha traído la migración venezolana al resto de los países latinoamericanos, incluido nuestro país", deslizando que "en el mundo, así como en nuestro país, tiene que haber democracia".