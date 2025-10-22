Revés judicial para Mauricio Ortega: La nueva imposición de la Corte contra agresor de Nabila Rifo

Corte da nueva orden contra agresor de Nabila Rifo

Por: Catalina Martínez

Por orden de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Mauricio Ortega —responsable de la brutal agresión que conmocionó al país y tuvo como víctima a Nabila Rifo— deberá volver a cumplir su condena en la cárcel.

El pasado 7 de octubre, y después de más de siete años tras las rejas, el acusado obtuvo la libertad condicional luego de que la justicia estimara que cumplía con la mitad de la pena y con ciertos criterios. 

Sin embargo, la Corte acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) y ordenó que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para reevaluar la situación de Ortega.

La comisión volverá a evaluar la petición de libertad condicional del imputado, corrigiendo la falta de notificación previa a la víctima, situación advertida por el Sernameg. En paralelo, el tribunal dispuso que el condenado sea reingresado al penal de Puerto Aysén mientras se revisa su caso.

No notificaron a Nabila Rifo

Recordemos que, en 2016, Ortega protagonizó una violenta agresión en contra de su entonces pareja, Nabila Rifo, hecho por el que fue sentenciado a 18 años de cárcel. El ataque le provocó la pérdida total de la visión a la víctima. 

El pasado septiembre, el condenado presentó nuevamente su petición de libertad condicional. Sin embargo, el juzgado no cumplió con informar a la víctima, quien no tuvo conocimiento de la solicitud. 

Frente a eso, el Sernameg indicó que Nabila Rifo no pudo ejercer su derecho a presentar alegatos que impidieran la concesión del beneficio. En la próxima revisión, se espera que la víctima esté representada.

