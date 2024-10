Se vistió de héroe: Javier Correa le dedica una especial arenga a los hinchas de Colo Colo

Javier Correa confirmó que está en estado de gracia y sumó su segundo partido consecutivo anotando en Colo Colo. Esta vez el delantero le dio un importante triunfo al Caique contra Universidad Católica y aprovechó para enviarle una especial arenga a todos los fanáticos albos.

Tras el partido, Daniel Arrieta entrevistó al argentino y le preguntó qué es lo que tiene el equipo para ser campeón, instancia en la que Correa no titubeó para dejar una certera respuesta. "La fuerza del pueblo, que nadie la tiene y nosotros sí", respondió el héroe del Cacique.

Pero es no fue todo, porque también expresó toda su felicidad por la alegría que le dio a los hinchas. "Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Estoy contento y feliz por darle una felicidad a la gente que nos viene a ver, pase lo que pase siempre están al lado nuestro. Desde el primer día he sido muy honesto. Me voy contento y feliz", afirmó el goleador albo.

Javier Correa le dedicó una emotiva arenga a los hinchas albos.

Recordar que el delantero tuvo un complejo comienzo en el Cacique debido a que se lesionó rápidamente una vez llegar. Sin embargo, poco a poco ha ido retomando la confianza y lo está demostrando con buenos rendimientos partido a partido.

Ahora el delantero y todos sus compañeros deberán mentalizarse en derrotar a Audax Italiano, equipo con el que se verán las caras en el Estadio Monumental el próximo domingo 6 de octubre. Una victoria en este compromiso es vital para que los albos sigan dependiendo de sí mismos para ser campeones.

