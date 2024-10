¿Qué dirá Gareca? Carlos Palacios estalla en furia contra la ANFP y pone en duda su presencia en La Roja

Carlos Palacios es una de las figuras de Colo Colo y por lo mismo Ricardo Gareca ha comenzado a darle su oportunidad en la Selección Chilena. Sin embargo, la "Joya" puso en duda su presencia afirmando que también quiere jugar los partidos pendiente con el Cacique.

"Es importante, sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro. Nos jugamos dos partidos importantes en Colo Colo que te pueden definir un año, o arruinarlo. Eso no debería pasar nunca más en el fútbol chileno porque le pasan la presión a los jugadores y el resto se lava las manos", comenzó diciendo Palacios.

Siguiendo esa misma línea, el ex Unión Española dijo que "yo desde que empezó el año dije que quería salir campeón, me ponen en una posición que no corresponde. Quiero jugar en la selección, pero también en Colo Colo. Se han hecho las cosas mal y quedó demostrado con la Supercopa".

Carlos Palacios estalló en furia por perderse partidos del Cacique.

Finalmente, el atacante de los albos aprovechó de mandar un recado para la gente de la ANFP. "No me parece que se jueguen dos partidos tan importantes en la selección y acá, te quitan felicidad y disfrutar el momento. Los que están a cargo se tienen que hacer responsable de eso", concluyó.

Es así como Palacios instaló toda la incertidumbre debido a que su nominación en La Roja lo privará de jugar dos importantes partidos. De ahora en adelante su presencia en la Selección quedó en duda, pero es probable que llegue hasta Juan Pinto Durán para representar al país.

