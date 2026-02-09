Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

El informe de la Contraloría puso el foco en una deuda que sigue sin resolverse. La Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), según la investigación, no ha logrado recuperar más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas y que aún permanecen pendientes.

La lupa del ente contralor se posó sobre un año completo de funcionamiento interno. Entre enero y diciembre de 2024, y con una mirada que se extendió hacia períodos anteriores, el organismo analizó cómo se recibían, se tramitaban y se administraban las licencias médicas.

El balance de siete años, entre 2017 y 2024, permitió detectar 60.958 licencias médicas que nunca fueron recuperadas, un volumen que, en términos económicos, alcanza los $20.916 millones.

De acuerdo con la investigación, estos montos se originan en licencias por enfermedad o accidente común, presentadas una y otra vez, de forma intermitente, durante más de dos años por 1.045 funcionarios de la Junji.

De ese total, cerca de 10 mil licencias médicas fueron rechazadas sin que se iniciaran acciones de recuperación, lo que representa un monto aproximado de $5,5 mil millones. Ante esta situación, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji para elaborar un plan de acción que asegure la restitución de los recursos.

Asimismo, el organismo señaló que existen 54.876 licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, las que acumulan un monto superior a $10 mil millones y respecto de las cuales no se ha iniciado el proceso de castigo contable.

