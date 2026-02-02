Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Tras una profunda revisión, la Contraloría General de la República puso al descubierto una serie de irregularidades y extensas esperas que afectan la atención de los pacientes en el Hospital San José, de la comuna de (agregar)

El informe dio cuenta de una serie de situaciones alarmantes: funcionarios con licencias médicas que se extienden por más de ocho años, pacientes hospitalizados en urgencias junto a tableros eléctricos, personas recostadas en el suelo esperando atención y pabellones quirúrgicos fuera de funcionamiento.

Cabe destacar que fue el 12 de noviembre de 2025, durante una visita en terreno a la Urgencia del Hospital San José en pleno turno nocturno, cuando estas graves irregularidades quedaron al descubierto.

La inspección reveló una realidad preocupante: 44 pacientes lograron ser atendidos solo después de esperar entre cinco y 17 horas tras su categorización. Otros 24, en tanto, resistieron entre cinco y 18 horas de espera antes de abandonar la Unidad de Urgencia sin haber recibido atención médica.

Asimismo, se constató que otras cinco personas no fueron categorizadas ni habrían recibido atención médica, según los registros de atención de urgencia proporcionados por el propio establecimiento.

El diagnóstico de la Contraloría sumó otro antecedente preocupante: 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto, esperando una cama. Algunas de ellas permanecían en camillas junto a tableros eléctricos, una situación que expone a riesgos tanto a pacientes como al personal del hospital.

Licencias de 8 años

En cuanto a la dotación de personal en la unidad de urgencias, se constató que cuatro funcionarias de dicha área mantienen licencias médicas por períodos de hasta 8,8 años y figuran de manera permanente como no disponibles para la asignación de turnos en los registros de control. A todo eso se agrega que el hospital no habría tomado acciones para enfrentar las licencias médicas prolongadas de sus funcionarios.

A raíz de los antecedentes recopilados, la Contraloría dio un nuevo paso y ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para esclarecer las responsabilidades por las irregularidades informadas.

