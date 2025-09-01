¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”

Los funerales de Kevin Olguín, más conocido como Baby Bandito, y de su pareja fueron calificados como de alto riesgo, según lo informado este lunes por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

En la penumbra de la madrugada del sábado, la violencia se hizo presente en Cerro Navia. Olguín y su pareja, Karina Rojas, viajaban en un automóvil por la calle Los Aromos cuando fueron sorprendidos a tiros. El ataque terminó con sus vidas y, hasta hoy, no hay responsables detenidos.

La madrugada de este lunes en Quilicura estuvo marcada por la despedida del delincuente. En registros que se viralizaron en redes sociales, y que fueron recogidos por La Tercera, se escuchan disparos y se observan fuegos artificiales que acompañaron el inicio del velorio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según explicó el delegado presidencial Gonzalo Durán, los funerales de Olguín y su pareja fueron declarados de alto riesgo tras la evaluación de informes de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Por lo mismo, los cuerpos deberán ir de inmediato al cementerio al momento de ser entregados.

“Se notificará a los familiares y se dispondrá la entrega de los restos en el Servicio Médico Legal, ello con el propósito de resguardar la seguridad de las personas”, afirmó Durán. Por otro lado, se informó que Baby Bandito sería enterrado en el Cementerio General.

Cantante urbano y primo de Baby Bandito se despide de él

Alguien que se sumó a la masiva despedida de Kevin Olguín, fue el cantante urbano, Jairo Vera. Quien reapareció este domingo en redes sociales con una foto donde se le ve posando con una ofrenda floral para su fallecido primo.

Bajo ese contexto, el emprendimiento a cargo de la ofrenda floral publicó en TikTok una fotografía tipo selfie del cantante. "Hoy ofrenda para Baby Bandito de su primo, Jairo Vera, con mucho cariño y dedicación para Kevin", escribieron en la publicación.

La ofrenda en cuestión corresponde a un lienzo con una de las fotografías del criminal frente a la Torre Eiffel en París. "Il Baby Bandito por siempre. Te amamos y te vamos a extrañar por siempre. Tu primo, Jairo, con mucho amor", se puede leer en la ofrenda.

El arreglo llevaba el símbolo de la agrupación criminal “Los Ratones de Cerro Navia”, a la que pertenecía Olguín, y estaba decorado con flores rojas y blancas. En redes sociales, Jairo apareció posando al lado del homenaje.

Cabe recordar que, a fines de julio, Vera se encontraba cumpliendo prisión preventiva tras una denuncia por violación grupal a una menor de edad. Sin embargo, la medida cautelar se cambió por arresto domiciliario. Desde hace tiempo había mantenido un bajo perfil en redes, pero ahora reapareció para darle un último adiós a Olguín.