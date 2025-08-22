"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente

Por: Fabián Marambio

La U de Chile e Independiente están a la espera de la resolución que tome la Conmebol por la lamentable situación vivida en su partido de Copa Sudamericana, aunque ahora desde Argentina anticiparon el castigo que estaría casi confirmado para ambos.

"Habrá fuerte sanción para Independiente. Va a haber sanción para Universidad de Chile, pero 99,9% que la U de Chile pasa de fase. Es casi imposible que sancionen a los dos clubes, me cuentan. No hay antecedentes por lo menos, pero le van a cerrar la cancha a los chileno", dijo Juan Carlos "Toti" Pasman en D Sports Argentina.

Aunque el periodista lo de como prácticamente cerrado, esta resolución aún no es oficial y se debe esperar que los agentes de Conmebol la informen de manera definitiva. En caso de darse, los azules tendrían que medirse ante Alianza Lima en cuartos de final y a puertas cerradas en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega la U de Chile?

De momento la U de Chile ya comienza a dejar atrás el duro escenario en Copa Sudamericana para enfocarse en lo que es el Campeonato Nacional, competencia en la que debe enfrentar a Everton este domingo y luego visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Además, mientras esperan la resolución de la Conmebol, también miran de reojo la Supercopa que está agendada para el próximo 14 de septiembre precisamente ante el Cacique.

