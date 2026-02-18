Conmebol aplica nueva y fuerte sanción contra U de Chile por polémica ante Lanús en Copa Sudamericana

U de Chile estuvo cerca de llegar a la final en la Copa Sudamericana 2025 pero terminó cayendo en semifinales ante Lanús. Esta serie, al igual que contra Independiente, estuvo marcada por las polémicas y ahora Conmebol le pasó la factura a los azules, obligándolos a pagar una nueva y millonaria multa.

Matías Zaldivia ya fue sancionado con dos fechas tras su expulsión en la semifinal, además del pago de 4 mil dólares por su acto violento contra su colega de Lanús. Sin embargo, a nivel institución los azules tendrán que hacerse cargo de una serie de infracciones cometidas durante el compromiso ante los granates.

Conmebol aplica nueva multa contra U de Chile

Todo fue detallado por El Mercurio, donde señalaron que "el club universitario debe pagar 43 mil dólares (poco menos de 40 millones de pesos) por diversas infracciones registradas en la llave que perdió contra los granates, en Buenos Aires".

Un nuevo golpe de cabeza para una Universidad de Chile que en el plano local también lo está pasando mal. Recordar que los azules recibieron sanciones después de que sus hinchas protagonizaran destrozos e incluso quemaran el Estadio Nacional, razón por la que tendrán aforo reducido durante res partidos de la Liga de Primera.

¿Cuándo juega la U?

En el plano deportivo, los universitarios están preparando el próximo partido ante Deportes Limache, que se jugará este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en un Estadio Nacional que no estará en las mejores condiciones. Recordar que los conciertos de Chayanne y Tini dejaron el terreno de juego en condiciones poco aptas para la práctica de buen fútbol.