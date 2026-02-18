VIDEO | Vinícius Jr. acusa racismo en partido de Champions League: Mbappé lo defiende y Mourinho lo fulmina

Vinícius Jr. acusa acto de racismo en Champions League.

Por: Fabián Marambio

La Champions League suele dejar recuerdos imborrables principalmente por lo sucedido en cuanto a goles y jugadas espectaculares. Sin embargo, ahora marcó la polémica después de que Vinícius Jr. recibiera un supuesto ataque racista por parte de Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica.

Todo se ocasionó después de que el astro brasileño anotó un verdadero golazo para abrir la cuenta en el Estádio Da Luz. Fue ahí donde celebró dedicándole mensajes a los hinchas portugueses y bailando de manera irónica en el banderín del córner, lo que le hizo perder la paciencia al jugador argentino.

Vinícius Jr. acusa acto de racismo

Ambos jugadores se enfrascaron en una discusión y, según el brasileño, Prestianni se tapó la boca con su camiseta para llamarlo “mono”. El partido tuvo que pausarse varios minutos por el protocolo UEFA contra el racismo, pero se reanudó luego de no encontrar pruebas suficientes para sancionar a Prestianni.

Kylian Mbappé defiende a su compañero

Tras el partido, Kylian Mbappé se refirió a la situación en zona mixta. "El jugador 25 (Prestianni) le ha llamado cinco veces mono a Vini. Eso lo he visto yo. ¿Has visto su cara? ¿Disculpas? No somos tontos, hay cosas que... no digo que soy perfecto pero yo ese tipo de cosas no las dejo pasar. Este jugador es joven, cómo puedes decir estas cosas en un campo de fútbol", dijo la figura francesa.

José Mourinho se lanza contra Vini

Uno que como de costumbre no se quedó callado fue José Mourinho. El entrenador del Benfica criticó a Vinícius afirmando que "marca un gol que sólo él o Mbappé pueden marcar y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio".

