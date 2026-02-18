Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

El recién pasado martes, lo que parecía ser una tarde tranquila en Tomé, región del Biobío, pronto se transformó en el escenario de un violento parricidio, luego de que un joven de 15 años apuñalara a su padre a plena luz del día.

¿Qué pasó?

Según recogió Página 7, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en plena Plaza de Armas. Más tarde, la Brigada de Homicidios y la Seremi de Seguridad del Biobío explicaron durante una rueda de prensa cómo se habría originado el fatal ataque.

“De las diligencias que se realizaron, se pudo establecer que efectivamente, el autor de las lesiones de esta persona correspondía a su hijo de 15 años, quien luego de una discusión en la Plaza de Armas de la comuna de Tomé, hirió a su padre con un arma cortante, dejándolo herido en el lugar, para luego huir”, detallaron de entrada. Además, revelaron que el padre mostraba “heridas cortantes, principalmente en su tórax“.

Una relación inestable

Sumado a lo anterior, las diligencias destaparon la complicada dinámica padre/hijo que sostenían ambos individuos. “Mantenían una relación un poco inestable entre ambos, de constantes discusiones y peleas, lo que habría gatillado en el enfrentamiento que sostuvieron ayer (martes) durante la tarde”, reveló la investigación.

“Las discusiones básicamente eran de convivencia, relacionales entre ellos, pero no hubo una situación más de fondo”, recalcaron las autoridades, destacando además que “no hay denuncias previas de violencia entre padre e hijo”.

¿Cómo partió el enfrentamiento?

Además, las autoridades detallaron que la agresión se dio mientras el padre se encontraba en su horario laboral. “Por los antecedentes que tenemos, el hijo del fallecido estaba en la plaza de Tomé y efectivamente ve a su papá, que era un conductor de locomoción colectiva, e inicia ahí la discusión”, sostuvieron. “Luego el padre baja de este lugar y se enfrenta al hijo y empieza una pelea”, agregaron.

Cabe destacar que, según información entregada por BioBioChile, el adolescente fue aprehendido tras el ataque y este miércoles en la mañana enfrentó su respectivo control de detención que terminó siendo ampliado hasta el viernes. En dicha instancia, será procesado por parricidio.

