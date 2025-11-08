Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente: caso de Catalina González sacude investigación por crimen organizado

Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente

Por: Paula Osorio

La región de O’Higgins vuelve a quedar en el centro de la atención nacional luego de que el Servicio Médico Legal confirmara que el cuerpo encontrado en San Vicente de Tagua Tagua corresponde a Catalina González Rojas, joven madre de 25 años desaparecida desde septiembre. El caso se enmarca dentro de una investigación por crimen organizado y tráfico de drogas, una de las más grandes realizadas recientemente en la zona.

El hallazgo se produjo en el sector de Pueblo de Indios mientras la Fiscalía Regional y equipos especializados ejecutaban un operativo antidrogas focalizado en desarticular a bandas locales. Durante las diligencias, el fiscal regional Aquiles Cubillos informó el descubrimiento de restos humanos en condiciones estremecedoras. 

“En el contexto de esta diligencia hemos encontrado un cuerpo aparentemente de un sujeto, el que se encontraría calcinado y maniatado”, señaló, confirmando el inicio de peritajes de alta complejidad.

Previo a desaparecer, Catalina logró comunicarse con su familia y, según consignó Meganoticias, alcanzó a relatar que estaba secuestrada y que le habían cortado el cabello. No logró entregar pistas sobre su ubicación, mientras que un familiar que intentó intervenir habría recibido amenazas de muerte, de acuerdo con información difundida por prensa nacional.

Los primeros informes periciales estiman que la muerte se produjo hace varias semanas, periodo que coincide con la denuncia por presunta desgracia presentada ante Carabineros.

El caso ha generado consternación en San Vicente de Tagua Tagua, especialmente porque no es el único hecho asociado al crimen organizado en O’Higgins. En el mismo sector se encontraron otros dos cuerpos: uno con signos de tortura y otro desmembrado, todos vinculados a la misma línea investigativa.

El amplio operativo dejó nueve detenidos y permitió la incautación de droga, dinero, armas y un sistema de vigilancia que habría sido usado por las bandas para monitorear a las policías. La Fiscalía continuará ampliando las diligencias para esclarecer cada uno de los crímenes asociados al caso.

