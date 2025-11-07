¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

Este viernes, personal policial descubrió nuevas osamentas en un predio de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins. El hallazgo se suma al macabro descubrimiento realizado el jueves: un cuerpo calcinado y otro descuartizado, enterrado en la ladera de un cerro.

En conversación con CHVNoticias, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió al reciente descubrimiento esta mañana. Explicó que, de momento, se desconoce si los restos hallados "corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo". Afirmó que eso "es materia de los peritajes, pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana".

Respecto a los cuerpos encontrados el jueves, Cubillos aclaró: "No tenemos una identificación oficial al respecto" y "tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados para informar primero a la familia".

¿Una “casa de torturas” en San Vicente de Tagua Tagua?

Por otro lado, el persecutor de O’Higgins puso sobre la mesa una inquietante hipótesis: la presencia de una “casa de torturas” en el lugar. "Esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios el día de ayer”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de encontrar más cuerpos, Cubillos señaló que "no lo descartamos, tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de georadar".

"Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzo, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones, y por tanto es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo", añadió.

"Se trata de un sector muy complejo: tenemos quebradas y desniveles propios de una falda de cerro. Obviamente, el trabajo se complica por eso... si fuera planicie, sería mucho más fácil", complementó.

El operativo

Recordemos que el procedimiento, realizado ayer bajo la dirección del OS9 de Carabineros y en conjunto con la Fiscalía Local de San Vicente de Tagua Tagua, surgió luego de una extensa investigación por microtráfico y de una denuncia por presunta desgracia que encendió las alarmas.

“Tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que están procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué calidad y condiciones están”, afirmó el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins.

Por ahora, el fiscal regional comentó que las labores continúan “desde muy temprano”. Destacó, además, el trabajo conjunto de Carabineros "a través de las diversas unidades que están instaladas, como Labocar, OS9, y adiestramiento canino. Este viernes, además, hemos sumado un georradar".