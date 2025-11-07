¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo
Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

Este viernes, personal policial descubrió nuevas osamentas en un predio de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins. El hallazgo se suma al macabro descubrimiento realizado el jueves: un cuerpo calcinado y otro descuartizado, enterrado en la ladera de un cerro.

En conversación con CHVNoticias, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió al reciente descubrimiento esta mañana. Explicó que, de momento, se desconoce si los restos hallados "corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo". Afirmó que eso "es materia de los peritajes, pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana".

Respecto a los cuerpos encontrados el jueves, Cubillos aclaró: "No tenemos una identificación oficial al respecto" y "tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados para informar primero a la familia".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

¿Una “casa de torturas” en San Vicente de Tagua Tagua?

Por otro lado, el persecutor de O’Higgins puso sobre la mesa una inquietante hipótesis: la presencia de una “casa de torturas” en el lugar. "Esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios el día de ayer”, señaló. 

En cuanto a la posibilidad de encontrar más cuerpos, Cubillos señaló que "no lo descartamos, tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de georadar".

"Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzo, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones, y por tanto es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo", añadió. 

"Se trata de un sector muy complejo: tenemos quebradas y desniveles propios de una falda de cerro. Obviamente, el trabajo se complica por eso... si fuera planicie, sería mucho más fácil", complementó. 

El operativo 

Recordemos que el procedimiento, realizado ayer bajo la dirección del OS9 de Carabineros y en conjunto con la Fiscalía Local de San Vicente de Tagua Tagua, surgió luego de una extensa investigación por microtráfico y de una denuncia por presunta desgracia que encendió las alarmas.

Tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que están procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué calidad y condiciones están”, afirmó el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins.

Por ahora, el fiscal regional comentó que las labores continúan “desde muy temprano”. Destacó, además, el trabajo conjunto de Carabineros "a través de las diversas unidades que están instaladas, como Labocar, OS9, y adiestramiento canino. Este viernes, además, hemos sumado un georradar".

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo
Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?
Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo
En la U explotan por llamado a Lucas Assadi.

Totalmente inesperado: El exótico club que viene a la carga por Lucas Assadi

¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio
Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei