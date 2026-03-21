Corte Suprema confirmó desafuero a Lavín Jr. y Fiscalía podrá pedir cautelares por corrupción: ¿Qué monto se le imputa?

La justicia prepara todo para la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, a quien se le atribuyen cargos de Fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de tráfico de influencias.

En esa línea, la Corte Suprema informó durante las últimas horas que se ha decidido confirmar el desafuero dictaminado hace un mes en contra del exparlamentario.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, informó a Cooperativa que "hemos sido notificados por parte de la Excelentísima Corte Suprema de aquella resolución que dio lugar en todas sus partes al desafuero solicitado por el Ministerio Público".

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De esta manera la Fiscalía puede continuar la investigación y "pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie", agregó.

En tanto, desde la defensoría de Lavín "Junior" aseguraron que el fallo no suponía un obstáculo para que el Ministerio Público formalice a su representado y criticó que "el estándar para el desafuero es bajísimo, mínimo, que implica que haya antecedentes mínimos de plausibilidad, alejándose absolutamente del estándar".

Fraude de $104 millones

Desde la Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público, apuntan a un perjuicio fiscal que supera los 104 millones de pesos. Según los antecedentes recabados por la Fiscalía y acorde a lo que informó Radio UChile, Lavín León habría utilizado fraudulentamente asignaciones parlamentarias para financiar el software 'Social Task' —plataforma supuestamente destinada a fines electorales y de imagen personal— y rendir al menos 34 facturas ideológicamente falsas por servicios que nunca fueron prestados.

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Municipalidad de Maipú: Perjuicios por más de mil millones de pesos

A esto se suma la acusación por tráfico de influencias, fundamentada en la intervención directa del exparlamentario en contrataciones y despidos al interior de la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, excediendo atribuciones legales.

En esa línea, desde la Alcaldía de Maipú acusan que Lavín ocasionó un perjuicio por indemnizaciones y transacciones judiciales de $1.149 millones.