Entregan condena a Eduardo Macaya por abuso sexual: ¿Cuántos años de cárcel deberá cumplir?

Durante la jornada se realizó la lectura de condena contra Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Recordemos que el hombre de 72 años fue denunciado por cuatro casos de abuso sexual infantil, de los cuales dos de estos casos fueron comprobados por la Ley, por lo cual el sujeto arriesgaba 12 años de cárcel.

Recordemos que algunas de las víctimas eran de su entorno familiar y la sesión se dio vía zoom, en comparación a lo ocurrido la semana pasada donde el hombre debió asistir a Tribunales y acusó persecución mediática por el trabajo de su hijo. "Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría” declaró en ese entonces.

¿Cuántos años de cárcel le dieron a Macaya padre?

En la lectura, la justicia rechazó la solicitud de la defensa de que Macaya padre cumpliera condena en un lugar que no fuera la cárcel y se le condenó a 6 años de presidio efectivo. Recordemos que en 2023 el acusado fue detenido y logró salir de la prisión preventiva por pagar una fianza de $150 millones de pesos. Se mantuvo con esta cautelar incluso después de ser declarado culpable.

Durante la semana, Macaya hijo declaró “en términos personales, puedo transmitir que es una situación dolorosa, familiar y que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes, por lo tanto, no me puedo referir a aquello” mencionó agregando que esto “no tiene que afectar el trabajo que estamos haciendo para sacar adelante la unidad de propósito de la oposición: las candidaturas municipales. Estamos trabajando con mucha fuerza y enfocados en eso”.

Finalmente expresó que “las personas somos individuos separados, esta es una situación familiar dolorosa. Pero eso no implica que dejemos de hacer nuestro trabajo y que dejemos de articular a la oposición de cara a las elecciones municipales y todos los desafíos que tenemos” lanzó antes de la condena final.

