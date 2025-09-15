¡Con un aumento histórico! Chile da un gran paso con nueva Reforma de Pensiones

Reforma de Pensiones

Por: Catalina Martínez

Chile recibe con entusiasmo la nueva Reforma de Pensiones. Y es que este nuevo proyecto previsional beneficiará a alrededor de 2,8 millones de jubilados, quienes verán un histórico aumento en sus ingresos de retiro.

A partir de marzo de este año, comenzaron a aplicarse medidas prácticas de la Reforma, como la eliminación de los cobros por gestión de deudas y la puesta en marcha del Seguro de Lagunas Previsionales. Además, tras más de cuatro décadas, los empleadores volvieron a participar en el financiamiento del sistema, sumando desde agosto de 2025 un 1% adicional de cotización sobre los sueldos.

La contribución adicional crecerá gradualmente hasta alcanzar un 7% en 2033, junto con la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Este aumento no reducirá los ingresos líquidos de los trabajadores, pues será costeado por las empresas. La mayor parte de esos recursos se dirigirá al Seguro Social para reforzar las pensiones de quienes ya están retirados, mientras que otra fracción se abonará en las cuentas personales de ahorro previsional.

¿Cómo funcionará el aumento de la PGU?  

Cabe destacar que, a partir de este 1 de septiembre de 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará de $224.000 a $250.000, gracias a la Reforma de Pensiones. El incremento se hará de manera gradual, comenzando con las personas de 82 años o más.

En particular, quienes tengan 82 años o más cumplidos hasta el 30 de septiembre recibirán automáticamente el aumento desde ese mes. Por otro lado, quienes cumplan 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026 verán reflejado el incremento en el mes de su cumpleaños. Desde septiembre de 2026, el beneficio se extenderá a quienes tengan 75 años o más, y desde 2027 a todas las personas pensionadas de 65 años o más.

Desde enero de 2026, las jubilaciones experimentarán un alza que irá del 14% al 35%, como parte de las medidas incluidas en la Reforma de Pensiones. Este incremento será posible gracias a dos mecanismos financiados por el Seguro Social: el beneficio por años de cotización, que premia la trayectoria laboral de los afiliados, y la Compensación por Expectativa de Vida, orientada a reducir las desigualdades de género en el sistema, dado que las mujeres suelen vivir más tiempo que los hombres.

