¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E

¡Y quedó la grande en redes sociales! Todo luego de que el director de orquesta Horacio Saavedra, ninguneara sin tapujos el espectáculo sinfónico que Pablo Chill-E ofreció en TV abierta el fin de semana pasado. Ni corto ni perezoso, el cantante urbano le pagó a Saavedra con la misma moneda.

La contienda virtual se desató tras la emisión del recital en TVN, cuando el ex mandamás de la Orquesta Festival, a través de su cuenta de Instagram, compartió una dura crítica hacia el show ofrecido por el intérprete, dejando en claro que ni siquiera pudo terminar de verlo.

“La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir”, lanzó de una. “La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc.”, agregó.

“Igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente, es otro”, sentenció Saavedra en su publicación, que quedó tapado en comentarios.

Así respondió Pablo Chill-E

Frente al feroz ninguneo de Horacio Saavedra, el cantante urbano no se iba a quedar callado. Así, tras concluir sus dos presentaciones en el Teatro Corpartes, Pablo Chill-E utilizó su cuenta en X este lunes para responder a las críticas, optando por un tono irónico y relajado.

“Viejo chico Pelao siempre fui más del tío Valentín en todo caso”, disparó el intérprete de ShiShi Gang y My Blood, que por estas horas se viraliza en redes sociales.