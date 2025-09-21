"Hay evidencia de que ella entró": Nieta de María Elcira arremete contra Fundo Las Tórtolas

La desaparición de María Elcira Contreras, vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas de Limache, sigue sin resolverse, rodeada de misterios y dichos encontrados. La mujer de 87 años desapareció mientras celebraba el Día de la Madre, y pese a las diligencias realizadas hasta ahora, no hay rastro de su paradero, lo que ha llamado la atención de los medios y de la comunidad en general.

Indignación por publicación del fundo

Tras varios meses de investigación, durante las Fiestas Patrias, el fundo en cuestión, compartió imágenes de sus celebraciones, lo que generó un fuerte rechazo en la familia de la adulta mayor. La nieta, Carla Hernández, expresó su frustración con duras palabras en la publicación:

"¿Cómo pueden celebrar si en ese lugar desapareció mi abuela? Hay evidencia de que ella entró al lugar, pero no de que salió".

La joven también cuestionó el manejo de las pruebas de seguridad del hotel:

"¿Por qué no entregaron las cámaras de la noche? Había una instrucción en Fiscalía de que las entregaran a las 24 horas, sin embargo, no lo hicieron. ¿La desaparecieron en la noche? Ustedes son cómplices de lo ocurrido", acusó.

Eliminación de comentarios y respaldo de otros usuarios

Tras sus fuertes dichos, Carla denunció que el fundo eliminó su comentario en la publicación, aunque valoró el apoyo de otras personas que también se pronunciaron sobre la situación en la red social. Finalmente, debido a la presión generada por estas críticas, el Fundo Las Tórtolas tuvo que cerrar los comentarios en la publicación para evitar nuevas interacciones.

