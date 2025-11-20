¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Unión Española, Colo Colo llega al regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras el parón por una una doble fecha FIFA a solo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Su próximo desafío será este domingo en condición de local ante Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Buscan la pared del campeón

Los albos ya comienzan a planificar lo que será la próxima temporada con los posibles nuevos refuerzos que puedan llegar al plantel y los jugadores que no continuarían en el equipo. Es aquí donde el cacique se suma al interés por los jugadores del campeón Coquimbo Unido, donde tendrían en la mira a Bruno Cabrera, uno de los pilares defensivos del cuadro pirata y de los principales responsables de los pocos goles en contra que recibió el equipo de la cuarta región.

También te puede interesar: ¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo