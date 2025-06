Colo Colo busca romper el mercado con refuerzo obsesión de Jorge Almirón: "Lo quiere desde..."

Con miras al segundo semestre de la temporada, en Colo Colo están decididos a pisar fuerte en el próximo mercado de pases y así revertir su complejo presente en el Campeonato Nacional, al punto de que dejarían atrás sus enormes diferencias con Jorge Almirón contratando a un viejo anhelo del entrenador.

Así lo indicaron desde Tano Noticias, medio partidario de Audax Italiano que está siguiendo de cerca la situación de Esteban Matus, lateral izquierdo de 23 años que no solo gusta al estratega albo, sino también a los altos mandos de Blanco y Negro: "No es mentira que a Aníbal Mosa le gustaría contar con él".

Además, dicho portal afirma que la operación no sería una sorpresa, dado que el adiestrador trasandino lo tiene en su radar desde hace ya bastante tiempo: "Lo que es Jorge Almirón, lo quiere desde el año pasado, ya que lo vio entrenar para el sudamericano de Venezuela, pero la negociación no llegó a concretarse".

Sin embargo, aseguran que hasta el momento no se conoce un diálogo real entre albos e itálicos, por lo que los próximos días serán claves: "Hasta ahora no hay nada concreto. No ha llegado ninguna oferta formal por parte de ningún club, solamente rumores y acercamientos hacia el jugador y nada hacia el club".

Cabe mencionar que Colo Colo no sería el único cuadro interesado en los servicios de Esteban Matus, y es que nada más y nada menos que Universidad de Chile estaría dispuesta a luchar por la contratación del lateral, por lo que se espera que albos y azules animen un verdadero Superclásico en el próximo mercado de pases.

