"No es confiable": Ex Colo Colo no quiere ver a Gustavo Quinteros en La Roja por mala persona

Luego de confirmarse la salida de Ricardo Gareca en La Roja, diversos nombres comienzan a sonar con fuerza en las oficinas de la ANFP, y mientras algunos proponen a Gustavo Quinteros para asumir el banco nacional, un exjugador de Colo Colo criticó sin piedad al técnico, a quien no quiere ver ni cerca de la Selección Chilena.

Se trata de Eduardo Lobos, otrora golero del Cacique que en diálogo con Paulo Flores, en su programa El Almanaque de Florete, descartó al DT por su controversial personalidad: "No me gusta, no, y no me gusta desde que dirigió Colo Colo, siempre diciendo que se va, pidiendo cosas y esos entrenadores no son confiables".

En esa línea, reconoció que Quinteros tiene sus credenciales a nivel táctico, pero aún así no ve viable que este se haga cargo de una selección que tarde o temprano se vendría abajo por su presencia: "Capaz que los resultados pueden ser buenos, pero su persona no, desde lo humano no es el más indicado".

Tras ello, expuso que es un gran momento para darle la oportunidad a un adiestrador de nuestras tierras, e incluso puso dos candidatos sobre la mesa: "A mí me gustaría un entrenador chileno, ojalá Miguel Ramírez o José Luis Sierra, a los que admiro mucho, ojalá puedan tener una oportunidad algún día".

Y para finalizar, Lobos rechazó que la solución de La Roja sea traer a Luis Mena del Femenino, así como tampoco a Nicolás Córdova y Sebastián Miranda de las selecciones menores: "A ese tridente no lo saco porque hay un proyecto atrás potente y por eso los llevaron, para un proceso más sólido, y todo eso está en consolidación".

