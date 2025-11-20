¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Los albos ya están pensando en lo que será la próxima temporada, donde están comenzando los trabajos de búsqueda para posibles nuevos fichajes. Pero además de esto también se debe ver la continuidad del cuerpo técnico, ya que cuando llegó Fernando Ortiz a Colo Colo, se habló que su renovación estaba sujeta a la clasificación a copas internacionales, donde actualmente están a dos puntos.

Habría un acuerdo con la dirigencia

Pero en las últimas horas se supo que la dirigencia de Blanco y Negro habría tomado una postura sobre la continuidad de Fernando Ortiz en el club. Esta sería la de continuar con el proceso del estratega, donde si bien aún se deben disputar los últimos encuentros del Campeonato Nacional, el entrenador continuaría al mando del cacique.

