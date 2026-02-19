Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje

Colo Colo no traerá más refuerzos.

Por: Fabián Marambio

El mercado de Colo Colo en este periodo de traspasos ha sido una verdadera tragedia. Los albos perdieron jugadores importantes y no realizaron una gran inversión ni para reemplazarlos ni para potenciar otras posiciones. Es más, ahora la dirigencia se cansó de buscar refuerzos y tomó una decisión final a solo unas horas del cierre del libro de pases.

Y es que, según informaron desde el club en un comunicado, finalmente no contratarán un nuevo delantero, resignándose a quedarse definitivamente con este plantel. Recordar que el Cacique se encontraba buscando un extremo que pudiera jugar por ambas bandas, pero ante las dificultades para cerrar las negociaciones prefirieron resignarse.

Colo Colo no traerá un nuevo delantero

Según informaron desde DaleAlbo, el bajo presupuesto y el casi nulo tiempo para negociar fueron los motivos por los que desde Blanco y Negro tomaron la decisión. Recordar que, debido a la mala temporada 2025, los albos no contaban con una alta suma de dinero y solo disponían de 500 mil dólares para encontrar a su nuevo delantero.

Con este panorama, los albos solo tendrán que conformarse con los arribos de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero. De momento solo Sosa y Romero se han afianzado en la titular, pero es de esperar que con el tiempo nuevos nombres se ganen su espacio en la oncena de Fernando Ortiz.

Así las cosas, finalmente el "Tano" tendrá que hacer maravillas con el corto plantel que cuenta y, en caso de necesitar nuevas variantes, deberá echar mano en la cantera. De momento los albos suman dos triunfos y una derrota en la Liga de Primera, historial positivo a pesar de todos los cuestionamientos hacia el DT.

