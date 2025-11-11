Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión

Esteban Pavez ha tenido un 2025 para el olvido en Colo Colo y ha recibido críticas por todos lados. Ahora el volante afirmó que la UC era más grande que el Cacique institucionalmente, dichos que le podrían costar caro pensando en su futuro.

El volante tiene contrato con los albos hasta finales de 2026, pero su compleja situación en el Estadio Monumental lo llevaría a anticipar su adiós una vez que finalice esta temporada. Es más, algunos especulan que está haciendo todo lo posible para que la dirigencia lo despida.

Esteban Pavez no seguiría en Colo Colo

Jorge “Coke” Hevia fue claro respecto a la situación del capitán albo. “Esteban Pavez, el capitán de Colo Colo, no sigue en diciembre. Después de sus declaraciones, al margen de si estamos de acuerdo o no, no es el momento para decirlo“, dijo en Radio Pauta.

El futuro de Pavez podría estar en Coquimbo Unido.

En ese mismo sentido, Hevia también dijo que “el fútbol chileno no está preparado para nada y menos para una declaración así, menos en este momento, menos con su rendimiento, menos con el centenario”.

Así las cosas, el futuro de Esteban Pavez podría estar en Coquimbo Unido. Los Piratas necesitan jerarquía pensando en la Copa Libertadores que disputarán el próximo año y, además, es representado por Sergio Morales, quien tiene importante influencia en el club de la cuarta región.

