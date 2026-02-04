Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton

Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo tuvo un 2025 para el olvido y este 2026 no ha comenzado de manera muy distinta. Los albos no lograron triunfos en su pretemporada y sufrieron una humillante derrota ante Deportes Limache en la Liga de Primera. Sin embargo, en medio de este pésimo momento, Fernando Ortiz recibió una alentadora noticia para lo que será el enfrentamiento ante Everton.

La gran noticia para el "Tano" es que Javier Correa ya está a disposición para retornar a la competencia en esta temporada 2026. El delantero argentino ya cumplió la sanción por acumulación de tarjetas amarillas que arrastraba desde el año pasado, así que está listo para incluso ir desde el arranque en el partido clave ante los viñamarinos.

Colo Colo recupera a Javier Correa

Esta es un anoticia importante para Ortiz ya que argentino fue una de las grandes figuras albas durante la temporada 2025. En 35 partidos, el cordobés anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias, números que le bastaron para ser de los mejores en un año que dejó mucho que desear para los fanáticos.

Javier Correa se recupera en Colo Colo.
Los albos recuperan a Javier Correa.

Ahora es Ortiz quien tiene un "lindo problema" para armar la formación, ya que tendrá que elegir entre Maximiliano Romero o Javier Correa. El primero viene de anotar en el debut por la Liga de Primera y fue de lo mejor que mostró el Cacique, por lo que habría sumado bonos importantes para mantenerse en la oncena titular. De igual forma, el DT ha trabajado formaciones con los dos argentinos en la punta del ataque, algo que no sería extraño presenciar nuevamente.

¿Cuándo juega el Cacique vs Everton?

El partido entre albos y viñamarinos está pactado para este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe destacar que este partido es clave para ambos clubes, pues los dos cayeron en la primera fecha y una nueva derrota podría comenzar a complicar con seriedad sus respectivos escenarios.

