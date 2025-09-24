¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique

El fin de semana pasado, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

El próximo desafío de los albos será este viernes desde las 19:00 horas en condición de local ante Deportes Iquique, pero para este encuentro, el cacique sufre debido a las distintas bajas que afectan al equipo, por lo que Fernando Ortiz tiene grandes problemas para armar la formación final para este importante encuentro.

Pero en las últimas horas, Colo Colo recibió una muy buena noticia, ya que recupera a uno de sus importantes jugadores y estará a disposición del cuepo técnico. Este es el caso de Jonathan Villagra, quien sufrió un feo choque con Mauricio Isla en el Superclásico pero luego del reposo requerido ya está listo para volver a las canchas.