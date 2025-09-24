¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo

Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

Por: Gonzalo Zamora

El fin de semana pasado, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

El próximo desafío de los albos será este viernes desde las 19:00 horas en condición de local ante Deportes Iquique, recordando que este fin de semana no hubo acción en el Campeonato Nacional debido a las Fiestas Patrias en nuestro país, por lo que los jugadores llegarán más descansados a este partido.

Para este importante partido ante los dragones celestes, el nuevo estratega de Colo Colo, Fernando Ortiz ya mete mano al equipo donde prepara una nueva modificación. La gran novedad tendría que ver con Arturo Vidal, quien entraría como titular trabajando en el bloque defensivo como volante de contención, apoyando a la línea trasera.

