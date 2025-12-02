¡Para superar debilidades! Colo Colo define los puestos a reforzar el próximo año

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

Colo Colo no ha tenido una muy buena temporada, donde ahora en medio de su Centenario podría incluso quedarse sin copas internacionales para el próximo año, lo que afectaría de gran manera las arcas del plantel con miras a lo que será el mercado de fichajes de la siguiente temporada, sobre todo por las grandes carencias que presentaron este 2025.

Los puestos a reforzar

Pero pensando en que conseguirán la clasificación a la Copa Sudamericana, en los albos ya tienen definidos los puestos que necesitarán reforzar en el mercado de fichajes para el próximo año. Es aquí donde las falencias del equipo estarían en la defensa, donde buscarían renovarse por completo tanto en los centrales como los laterales, cubriendo esta prioridad, luego buscarían un 9 de área y dependiendo de la situación de Brayan Cortés también podrían ir por un portero.

