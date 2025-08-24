¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo

Tras la abrupta salida de Jorge Almirón, y mientras Hugo González asumió de forma interina, Colo Colo trabaja a toda máquina para definir al próximo entrenador de su primer equipo, y cuando diversos candidatos asoman con fuerza en el Estadio Monumental, un importante nombre extranjero se sumó a la carrera.

Efectivamente, en el Cacique ya no queda margen de error, y considerando que el objetivo ahora es salvar un Centenario para el olvido consiguiendo al menos la clasificación a una copa internacional, Blanco y Negro busca definir lo antes posible al estratega que tomará las riendas de un plantel sin rumbo.

En esa línea, ya han salido a la luz en los últimos días las opciones que se manejan dentro de la concesionaria, siendo Gerardo Martino, Pablo Repetto, Pablo Sánchez, Pablo Guede y Gustavo Quinteros los adiestradores que podrían ponerse el buzo colocolino pensando prácticamente en la temporada entrante.

Sin embargo, mientras los fanáticos debaten en las redes quién es el más indicado para llegar a Macul, resulta que estos nombres no serían los únicos en la carpeta alba, pues según indicó el medio Redgol, un reconocido argentino se sumó como flamante alternativa en el cuadro 'popular': Martín Demichelis

El otrora defensor central se encuentra sin club luego de su salida del Monterrey, y parece ser que su experiencia como entrenador, donde dirigió al Bayern Múnich II, River Plate y el ya mencionado conjunto mexicano, cumpliría los requisitos que se estudian en Colo Colo, por lo que los próximos días serán claves.

