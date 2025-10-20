¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tenía un enorme desafío al enfrentar al actual gran puntero del torneo, Coquimbo Unido en condición de visitante. Los albos necesitaban el triunfo para acercarse a la zona de copas internacionales, mientras que el cuadro pirata quería acercarse más al tan ansiado título.

El partido estuvo bastante peleado, donde Coquimbo Unido se mantuvo fiel al planteamiento que lo ha hecho sacar una gran ventaja sobre el resto de los equipos, ya que se mantuvo ordenado y esperando la opción precisa para golpear al cacique. Fue en el minuto 53' cuando los locales se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Bruno Cabrera que les dio la victoria en el encuentro.

Tras esta dolorosa derrota por la cuenta mínima, Colo Colo se llenó de críticas y se mantiene atrás de su gran objetivo que es llegar a la zona de copas internacionales. Si bien este fin de semana también cayó Cobresal, los albos se mantienen a cuatro puntos del cuadro minero, quienes son el último clasificado a esta instancia.

Con la dolora derrota por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, las críticas no tardaron de llegar en Colo Colo, ya que se alejan cada vez más de su objetivo de clasificar a las copas internaciones. Además los hinchas del cacique reclaman el compromiso de los jugadores y la falta de jerarquía para poder quedarse con el encuentro.

Es aquí donde ahora surgió una curiosa comparación, la cuál tiene que ver con el valor que pagaron los albos por Salomón Rodríguez, uno de los mayores fracasos del último tiempo en el club, ante Yassir Zabiri, la gran figura de Marruecos, campeona del Mundial sub-20. Según las cifras, el cacique pagó 1.2 millones de dólares por el 50% del pase de Rodríguez, mientras que la figura marroquí está valorado en 600 mil euros, cifra que se espera pueda subir en los próximos días.

