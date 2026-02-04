VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

monumental colo colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

Este fin de semana Colo Colo enfrentará en condición de local a Everton de Viña del Mar desde las 20:30 horas del sábado por la fecha 2 del Campeonato Nacional. Los albos quieren dar vuelta la página de lo sucedido en el debut y necesitan de manera urgente conseguir un triunfo ante su gente para calmar las críticas.

Cabe recordar que en el debut de la temporada la semana pasada el cacique cayó por 3-1 en condición de visitante ante Deportes Limache, quienes antes de la media hora ya iban 3-0 en ventaja. Esto se debió a grandes problemas y errores defensivos, lo que además extendió la paternidad del cuadro limachino ante los albos, ya que no registran ninguna derrota ante ellos.

Uno que está con la soga al cuello es el caso del director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, ya que desde la prensa aseguran que si no consigue un triunfo este fin de semana ante el cuadro ruletero, lo más probable es que salga del estadio nacional, para así evitar que la mala campaña se extienda por mucho más tiempo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Colo Colo espera este sábado ante su gente poder dar vuelta la página del amargo debut ante Deportes Limache y conseguir una buena victoria en condición de local ante Everton de Viña del Mar. Quien más necesita una victoria es Fernando Ortiz, quien según las informaciones de la prensa, su puesto dependería del resultado del sábado.

Un nuevo sistema de ingreso

Por otro lado, el estadio monumental vuelve a la acción con algunas nuevas implementaciones en seguridad, las cuáles serán inauguradas este fin de semana. Se trata de 122 torniquetes con reconocimiento biofacial, para así evitar que los hinchas que mantienen castigos activos puedan ingresar nuevamente al recinto deportivo a generar nuevos disturbios.

Revisa a continuación como serán estos torniquetes:

También te puede interesar: ¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales