VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

Este fin de semana Colo Colo enfrentará en condición de local a Everton de Viña del Mar desde las 20:30 horas del sábado por la fecha 2 del Campeonato Nacional. Los albos quieren dar vuelta la página de lo sucedido en el debut y necesitan de manera urgente conseguir un triunfo ante su gente para calmar las críticas.

Cabe recordar que en el debut de la temporada la semana pasada el cacique cayó por 3-1 en condición de visitante ante Deportes Limache, quienes antes de la media hora ya iban 3-0 en ventaja. Esto se debió a grandes problemas y errores defensivos, lo que además extendió la paternidad del cuadro limachino ante los albos, ya que no registran ninguna derrota ante ellos.

Uno que está con la soga al cuello es el caso del director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, ya que desde la prensa aseguran que si no consigue un triunfo este fin de semana ante el cuadro ruletero, lo más probable es que salga del estadio nacional, para así evitar que la mala campaña se extienda por mucho más tiempo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Colo Colo espera este sábado ante su gente poder dar vuelta la página del amargo debut ante Deportes Limache y conseguir una buena victoria en condición de local ante Everton de Viña del Mar. Quien más necesita una victoria es Fernando Ortiz, quien según las informaciones de la prensa, su puesto dependería del resultado del sábado.

Un nuevo sistema de ingreso

Por otro lado, el estadio monumental vuelve a la acción con algunas nuevas implementaciones en seguridad, las cuáles serán inauguradas este fin de semana. Se trata de 122 torniquetes con reconocimiento biofacial, para así evitar que los hinchas que mantienen castigos activos puedan ingresar nuevamente al recinto deportivo a generar nuevos disturbios.

Revisa a continuación como serán estos torniquetes:

También te puede interesar: ¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia