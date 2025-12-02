¡Dependen de Sudamericana! Colo Colo debe clasificar a copa para fichar a figura de Coquimbo Unido

Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico

¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental
El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Tras “inoportuno” comentario! El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Van por el Chile 2! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido

¡Para superar debilidades! Colo Colo define los puestos a reforzar el próximo año
De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión

De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

¿Colo Colo o la U? Exseleccionado nacional volvería a Chile tras paso por Argentina
Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto

Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto
El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

¡Terminó abandonando el estudio! El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Una de las grandes obsesiones de Colo Colo para el próximo mercado de fichajes es Francisco Salinas, lateral y una de las buenas figuras del actual campeón Coquimbo Unido. Si bien uno pensaría que esto podría resolverse fácilmente, los albos deben cumplir con una importante condición para poder sentarse a negociar por el jugador.

Deben cerrar bien el año

Para poder quedarse con Salinas, los albos deben pagar la clásula de salida del jugador de 500 mil dólares al cuadro pirata, pero para conseguir esto necesitan el dinero de la clasificación a la Copa Sudamericana. Actualmente el cacique marcha octavo a tres puntos del último puesto clasificatorio, donde deben ganar su último duelo ante Unión La Calera y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense.

También te puede interesar: ¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado

NOTAS DESTACADAS

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico

¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental
El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Tras “inoportuno” comentario! El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Van por el Chile 2! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido

¡Para superar debilidades! Colo Colo define los puestos a reforzar el próximo año
De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión

De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

¿Colo Colo o la U? Exseleccionado nacional volvería a Chile tras paso por Argentina
Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto

Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto
El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

¡Terminó abandonando el estudio! El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff
La calculadora sale a la pista en la Fórmula 1.

Lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ganar el premio mundial de la Fórmula 1
Hulk fulmina a Jorge Sampaoli.

Hulk estalla públicamente contra Jorge Sampaoli y agrega nueva polémica a la lista del DT
demanda colo colo

No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

"Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Consejos sobre cómo sobrellevar el duelo en fiestas de fin de año: una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos
Sergio Jadue reaparece tras FIFA Gate.

A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción
Jugadores saldrían de U de Chile con Gustavo Álvarez.

Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez
La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast