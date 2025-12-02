¡Dependen de Sudamericana! Colo Colo debe clasificar a copa para fichar a figura de Coquimbo Unido

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Una de las grandes obsesiones de Colo Colo para el próximo mercado de fichajes es Francisco Salinas, lateral y una de las buenas figuras del actual campeón Coquimbo Unido. Si bien uno pensaría que esto podría resolverse fácilmente, los albos deben cumplir con una importante condición para poder sentarse a negociar por el jugador.

Deben cerrar bien el año

Para poder quedarse con Salinas, los albos deben pagar la clásula de salida del jugador de 500 mil dólares al cuadro pirata, pero para conseguir esto necesitan el dinero de la clasificación a la Copa Sudamericana. Actualmente el cacique marcha octavo a tres puntos del último puesto clasificatorio, donde deben ganar su último duelo ante Unión La Calera y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense.

También te puede interesar: ¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado