Con dos importantes regresos: Colo Colo comienza a definir su formación para el clásico

Colo Colo ya está totalmente mentalizado para enfrentar en clásico contra Universidad Católica y quiere ganar para comenzar la operación remontada. Para lograrlo, Jorge Almirón comienza a definir la formación con dos importantes retornos.

El primero de ellos es Arturo Vidal, quien retorna a la titularidad luego de cumplir su fecha de sanción por acumulación de amarillas. El otro es Javier Correa, quien también vuelve tras su castigo y, además, después de recuperarse de una pequeña lesión muscular.

El resto del equipo es exactamente el que jugó contra Everton, ratificando que son los favoritos de Jorge Almirón. El único cambio que podría realizarse sería la inclusión de Alan Saldivia, pero el charrúa aún se está recuperando de una complicada pubalgia.

Javier Correa y Arturo Vidal vuelven a la titularidad en el Cacique.

De esta manera, la formación del Cacique será con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda.

Destacar que esta es una verdadera final entre albos y cruzados, quienes están luchando palmo a palmo para meterse en clasificación a competencias internacionales y comenzar a remontar posiciones en la tabla.

