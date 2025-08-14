¿Colusión? Guarello acusa “mano negra” por las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón

Los hinchas de Colo Colo perdieron la paciencia una vez más con Jorge Almirón y lo amenazaron en redes sociales para que abandone el club. Todo esto le causó dudas a Juan Cristóbal Guarello, quien acusó una posible “mano negra” tras el comunicado de la Garra Blanca.

“Cuando aparecen estas barras oficiales amenazando a alguien, y lo vimos en Ñublense a principios de temporada, siempre hay un nexo con algún dirigente o con alguien de poder dentro del club, que estaría empujando esta situación crítica“, dijo Guarello en su programa de YouTube.

Respecto a la continuidad del entrenador, el comunicador destacó la importancia del clásico. “Lo de Almirón no se ve bien a corto plazo y el partido ante Universidad Católica será decisivo”, dijo para cerrar.

Almirón lo pasa cada vez peor en el Monumental.

Lo cierto es que Almirón está contra las cuerdas después de ganar solo uno de sus últimos siete partidos en el Campeonato Nacional, escenario que tiene a Colo Colo hundido y con muchos problemas para subir escalones en la tabla de posiciones.

De esta manera, Juan Cristóbal Guarello acusó una posible colusión entre la Garra Blanca con algunos dirigentes de Blanco y Negro, todo esto para meterle presión a Jorge Almirón y forzar su salida del club.

