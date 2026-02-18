Colo Colo va por el bombazo del mercado: busca el fichaje de uno de los mejores Sub 21 del mundo

El mercado de fichajes ha sido una verdadera pesadilla para Colo Colo. Los albos perdieron a dos pilares como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, pero la dirigencia decidió no cubrirlos con jugadores de gran renombre. Es más, a solo un día de que se cierre el mercado de en Chile, trabaja contra el tiempo para alcanzar a conseguir su último refuerzo.

Se trata de Rubén Lezcano, volante paraguayo de solo 22 años que es uno de los grandes proyectos de su país. En 2024 destacó en un ranking como uno de los mejores futbolistas Sub 21 del mundo, lo que le permitió fichar en el Fluminense a cambio de 5 millones de dólares, aunque no ha logrado gran regularidad en Brasil.

Colo Colo busca a una joya paraguaya

Según avisó Jorge Vera, experimentado periodista de Paraguay, el Cacique apunta fuerte por el mediapunta. "Información del Cardinal Deportivo. En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos", señaló.

Quizás te pueda interesar: Conmebol aplica nueva y fuerte sanción contra U de Chile por polémica ante Lanús en Copa Sudamericana

De todas formas la salida del delantero no será sencilla, pues los 5 millones que pagó Fluminense solo por el 60% de su pase pone las cosas cuesta arriba. Con este panorama, y considerando el presupuesto de los albos, solo podrían ofrecer un préstamo por un año e incluir una opción de compra que pueda seducir al club brasileño.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Los albos trabajan a contrarreloj para conseguir su último refuerzo y este jueves Daniel Morón presentará las opciones. Sin embargo, este mismo día a las 23:59 se cierra el libro de pases, por lo que cualquier inconveniente podría dejar al Cacique sin la posibilidad de inscribir al que podría ser su último fichaje en este 2026.