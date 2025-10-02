Imparable: Alejandro Tabilo vuelve a ganar en Masters de Shanghái y sigue firme en terreno chino
Por: Fabián Marambio
Alejandro Tabilo (74°) continúa con su periplo por terreno asiático y se mantiene imparable, esta vez en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista nacional derrotó sin complicaciones al estadounidense Marcos Giron (50°) y se metió en la ronda de los 64 mejores del torneo.
El chileno estuvo en un muy buen estado de forma y bastante acertado con su primer servicio, logrando registrar un 71% efectividad. Esto le permitió no ceder ningún quiebre y quedarse cómodamente con el triunfo en parciales de 6-4 y 6-3.
El próximo rival de Alejandro Tabilo en Shanghái
Ahora, el canadiense nacionalizado chileno tendrá un complejo partido contra Félix Auger-Aliassime, canadiense cabeza de serie y sembrado 12 del Masters 1000. Este será un rival complejo para Tabilo, pero que puede solventar si mantiene el gran nivel que viene mostrando.
Cuándo vuelve a jugar Tabilo en el Masters de Shanghái
El duelo contra el canadiense está pactado para para este sábado 4 de octubre, pero aún en horario por confirmar. Al igual que todos los partidos del certamen desarrollado en China, este enfrentamiento se podrá ver por las pantallas de ESPN y Disney +.
Así las cosas, Alejandro Tabilo continúa imparable y cada vez confirma positivamente que dejó atrás todos los problemas físicos que lo han acomplejado a lo largo de esta temporada 2025 y que lo alejaron de un increíble nivel que parece estar recuperando.
