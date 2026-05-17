"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud

Colegio Médico recorte Salud

Por: Paula Osorio

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El Colegio Médico de Chile (Colmed) manifestó su preocupación frente al recorte presupuestario del 2,5% mandatado por el Ejecutivo en salud y que, según indican, sí afectará al sistema sanitario público.

Desde el gremio presidido por Anamaría Arriagada advirtieron que la disminución de recursos fiscales impactará de plano en el funcionamiento diario de los recintos hospitalarios.

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De acuerdo a lo indicado por radio Biobío, Arriagada enfatizó que la red asistencial actual ya se encuentra bajo una presión histórica debido a las listas de espera. Ante este complejo panorama, la dirigente de los facultativos de la salud fue categórica.

Desde el Colmed hicieron un llamado urgente al Ejecutivo para abrir instancias de negociación que permitan revertir el recorte. "Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy sumamente difícil", dijo.

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"Esperamos que sea una negociación de aquí en adelante, que incluso pudiera llegar a revertir este decreto", selló la representante.

Por otra parte, el expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y Gobernador Regional de O´higgins, Pablo Silva, cuestionó que el recorte "no es una buena señal para las regiones ir profundizando aún más la diferencia de atención".

Finalmente, la autoridad regional fue enfático en sostener que desde el Gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast "se subestima el impacto de los recortes presupuestario en todas las regiones".

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