"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud

El Colegio Médico de Chile (Colmed) manifestó su preocupación frente al recorte presupuestario del 2,5% mandatado por el Ejecutivo en salud y que, según indican, sí afectará al sistema sanitario público.

Desde el gremio presidido por Anamaría Arriagada advirtieron que la disminución de recursos fiscales impactará de plano en el funcionamiento diario de los recintos hospitalarios.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

De acuerdo a lo indicado por radio Biobío, Arriagada enfatizó que la red asistencial actual ya se encuentra bajo una presión histórica debido a las listas de espera. Ante este complejo panorama, la dirigente de los facultativos de la salud fue categórica.

Desde el Colmed hicieron un llamado urgente al Ejecutivo para abrir instancias de negociación que permitan revertir el recorte. "Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy sumamente difícil", dijo.

Te puede interesar: “Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública

"Esperamos que sea una negociación de aquí en adelante, que incluso pudiera llegar a revertir este decreto", selló la representante.

Por otra parte, el expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y Gobernador Regional de O´higgins, Pablo Silva, cuestionó que el recorte "no es una buena señal para las regiones ir profundizando aún más la diferencia de atención".

Finalmente, la autoridad regional fue enfático en sostener que desde el Gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast "se subestima el impacto de los recortes presupuestario en todas las regiones".