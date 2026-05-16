"Es un problema ser gay (...) Eres un mono": Las penas que arriesga pasajero homófobo-racista que ya fue despedido de su empleo

Germán Naranjo Maldini, ahora exgerente comercial de la pesquera Landes, protagonizó un violento altercado a bordo de un avión con una actitud homófobo-racista que indigna y da la vuelta al mundo.

El grave incidente se desencadenó al interior de una aeronave de Latam que realizaba la ruta entre São Paulo y Frankfurt. De acuerdo con los antecedentes entregados por Biobío, Naranjo insultó reiteradamente a un pasajero utilizando duros epítetos homofóbicos y racistas. Todo quedó registrado en un video donde incluso se le escucha emitir sonidos de primates.

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Debido a su actuar, el profesional fue arrestado en el Aeropuerto de Guarulhos para ser puesto a disposición de los tribunales. Cabe destacar que la legislación brasileña modificada en 2023 castiga el delito racial con penas de presidio efectivo que van desde los dos hasta los cinco años.

Asimismo, el máximo tribunal de dicha nación determinó que los ataques homofóbicos reciben el mismo castigo de cárcel.

En este caso, Naranjo enfrenta un panorama difícil, puesto que los insultos fueron con alto nivel despectivo: “Olor a negro, a brasileño”, “piel negra” fueron algunas de las palabras. “Es un problema ser gay. Negro, mono. Eres un mono… Los monos andan en los árboles”, agregó.

La situación procesal de los extranjeros que cometen actos de discriminación en Brasil suele ser bastante severa según los últimos precedentes, existen casos en los que ciudadanos argentinos y chilenos han debido cumplir una larga prisión preventiva a consecuencias de actos racistas en eventos deportivos.

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Como primera consecuenci, el acusado ya fue despedido de su trabajo en la pesquera Landes. En las próximas horas las autoridades locales definirán las medidas cautelares definitivas que pesarán sobre el imputado.

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