"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

Por: Kevin Vejar

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En un encuentro válido por la duodécima fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile cayó por 1-0 en su visita a Cobresal y se alejó peligrosamente de la lucha por el título, aunque el técnico Fernando Gago advirtió que el resultado pasó más por una jugada puntual que por el verdadero trámite del partido.

Así es, luego de la dura derrota a manos de Unión La Calera en la Copa de la Liga, el 'Romántico Viajero' tuvo hoy su esperado retorno al campeonato, pero las cosas no salieron como esperaban en el Estadio El Cobre de El Salvador y se estancaron en la séptima ubicación de la tabla con un total de 17 unidades.

En diálogo con TNT Sports, Gago aseguró que los locales sacaron adelante el compromiso solo por el golazo de tiro libre de Steffan Pino, sin una verdadera superioridad: "El segundo tiempo por ahí se notó un poco más el cansancio. Quisimos buscar más velocidad, pero bueno, un gol de otro partido y nos vamos con un resultado en contra".

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Pero eso no es todo, pues el estratega argentino también expuso que el cuadro 'minero' le cerró los espacios a la U, que no supo imponer su estilo de juego: "Hay muchos factores. El rival se posiciona abajo y defiende con mucha gente, pasa jugando los duelos individuales, pero bueno, seguiremos trabajando".

El largo "descanso" que se le viene a la U

Cabe mencionar que luego de esta derrota frente a Cobresal, Universidad de Chile iba a enfrentar a O'Higgins la semana entrante, pero dicho duelo fue postergado por la participación internacional de los 'celestes', por lo que ahora deberán esperar hasta el 30 de mayo para su regreso a la competencia ante Deportes Concepción.

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