“Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública

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Por: Catalina Martínez

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Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, manifestó críticas por las rebajas en los recursos destinados al área de salud y acusó que el Hospital Dr. Sótero del Río enfrenta un recorte superior a los $3.000 millones, sumándose así a los reclamos impulsados por otros jefes comunales.

El jefe comunal expresó públicamente su descontento mediante una publicación en X, donde criticó la disminución de recursos y advirtió que el recinto fue el que sufrió la mayor reducción presupuestaria

¡Nos dijeron que no recortarían el presupuesto de salud!¡Días atrás nos trataron de mentirosos, pero ayer se materializó! ¡El Hospital Sotero del Río es el más afectado con la reducción de $3.182 millones. Este es un gran golpe para la salud pública; estamos desilusionados”, partió cuestionando. 

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¡Debemos defender la salud pública! A esto debo sumar que aún no llegan $3.500 millones a la Municipalidad de Puente Alto que deberían haber llegado a más tardar durante el mes de abril; esto nos tiene muy preocupados”, sentenció por otro lado en Instagram. Asimismo, Toledo sostuvo que el actual panorama estaría provocando un “desgaste de las instituciones públicas/municipales“. 

Alcaldes denuncian millonarios recortes

Por otro lado, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, también se refirió al tema y aseguró en CNN Chile que el Hospital El Carmen enfrenta una rebaja presupuestaria de $1.600 millones, sumando nuevas críticas desde los municipios por la situación financiera en salud.

A las críticas también se sumó el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, quien expresó reparos por la disminución de recursos en salud. Desde el Ministerio de Salud, liderado por May Chomalí, señalaron que los ajustes aplicados equivalen a un 2,5% del presupuesto del sector.

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