¡Queda solo una fecha!: Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo

Jornada de definiciones y buenas noticias en el fútbol español, y es que a falta de una fecha para que finalice La Liga, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo selló su permanencia en Primera División, mientras que Lucas Cepeda y el Elche consiguieron un valioso triunfo que los mantiene fuera de la zona de descenso.

Así es, pese a su derrota en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Real Madrid, que se impuso por la mínima gracias a un polémico gol de Vinicius Jr., el elenco nervionense quedó matemáticamente al margen de la lucha por no descender, esto gracias a la derrota del Girona ante Atlético de Madrid.

En cuanto a la actuación de los chilenos, el lateral formado en las inferiores de Colo Colo saltó a la cancha como titular, mientras que el 'niño maravilla', que deberá definir su futuro en las próximas semanas, volvió a entrar de buena manera en el segundo tiempo, pero ninguno pudo evitar la caída del Sevilla.

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El Elche de Lucas Cepeda sufrirá hasta la última fecha

Por su parte, gracias a una solitaria anotación de Víctor Chust a los 18 minutos de partido, Elche se impuso frente al Getafe como local, encuentro donde Cepeda ingresó casi sobre el final para ayudar a los franjiverdes a sostener un resultado que les permite llegar con vida a la última jornada de la competencia hispana.

¿Su último desafío? Pues deberán visitar a nada más y nada menos que Girona el sábado que viene, una verdadera final considerando que Elche suma 42 puntos en la 17° ubicación, mientras que los blanquirrojos registran 40 unidades y dan inicio a la zona de descenso directo en el 18° puesto de la tabla.

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¡¡¡Vamos afición!!! Un pasito más. Vamos a por lo que nos pertenece#ElcheGetafe pic.twitter.com/0uqrhYSFBq — Elche Club de Fútbol (@elchecf) May 17, 2026

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